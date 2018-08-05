تفاعلكم | 5 أغسطس 2018

تفاعلكم: إحتفاء عالمي ببطل فيفا 2018 مساعد الدوسري

احتفل عشاق الالعاب الالكترونية من السعوديين والعرب يوم أمس بالسعودي مساعد الدوسري الذي حقق لقب بطولة العالم للعبة الفيفا 2018 في نسختها الرابعة عشر المقامة في لندن..وذلك بعد فوزه بالمباراة النهائية أمام منافسه البلجيكي ستيفانو بينا Stephano Pinna بنتيجة أربعة مقابل لا شيء في المجموع العام..

البطولة التي بدأت تكتسب شعبية كبرى متزايدة على مستوى العالم كان تقدم لها 20 مليون مشارك في التصفيات... تأهل منهم 32 لاعبا توج على رأسهم الدوسري ليصبح ثاني سعودي يحقق هذا اللقب

تفاعلكم: هل محمد رمضان نرجسي ؟

فجّر النجم المصري محمد رمضان قنبلة جديدة من الجدل بطرحه ثاني أغنياته على يوتيوب والتي تحمل اسم "الملك"

طرح الاغنية جاء بعد نحو شهر من طرحه أغنية النمبر وان .. التي أثارت موجة من الانتقادات والاتهامات له بالغرور والنرجسية وحصدت أكثر من 35 مليون مشاهدة..

أغنية الملك وخلال أقل 24 ساعة من طرحها حصدت أكثر من مليوني مشاهدة .. وأصبحت حديث الإعلام ومواقع التواصل حيث تجدد الانقسام بين الناس بين معجب بالأغنية ومؤيد لرمضان ومعتبر أن هذا جزء من شخصية إعلامية يصدّرها للناس وبين آخرين اعتبروها نرجسية وغرور واستعراض للممتلكات غير مقبول..

تفاعلكم: سعوديات برتبة "مرشد سياحي"

على تويتر هنأت جميعة الارشاد السياحي في السعودية

المرشدات مريم الحربي وعبير النجار وشهد السفياني لحصولهن رخص إرشاد سياحي.

وكانت عبير النجار، قد نشرت صورة للرخصة على حسابها في تويتر، لتتلقى عددا كبيرا من التهاني لانضمامها رسميا إلى مجال احتكره الرجال في السعودية لسنوات طويلة