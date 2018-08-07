تفاعلكم | 7 اغسطس 2018

تفاعلكم: اجراءات نقل 7 الآف مبتعث من كندا

مع إعلان الرياض إيقاف التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا أصبح موضوع المبتعثين السعوديين حديث الناس على مواقع التواصل حيث لجأ الكثير من المبتعثين لطرح تساؤلات حول ما يتوجب عليهم فعله الآن.. وما الإجراءات التي تنتظرهم..

وزارة التعليم بدورها أعلنت تشكيل فريق عمل، للبدء الفوري بنقل الطلبة..

تفاعلكم: اليسا تفاجأ الجمهور بإصابة السرطان

عبر حسابها على تويتر، طرحت الفنانة اليسا كليب الأغنية التي حملت اسم البومها "ألى كل الي بحبوني" وأعلنت أن الكليب يروي قصة عاشتها.. وهو ما أثار دهشة واستغراب رواد مواقع التواصل

حيث يروي الكليب قصة إصابة اليسا بالسرطان وشفائها منه.. وقالت اليسا في تغريدتها أن محبيها ومتابعيها هم السبب في قوتها وأن الكليب هدية لهم..

تفاعلكم: مدون يمني يوثق معارك اليمن

أسامة فراج.. شاب يمني بدأ عبر قناته على يوتيوب توثيق معارك الجيش الوطني اليمني على جبهات صعدة والجوف والجبهات الحدودية وغيرها

معنونا "الفلوق" الأخير بهاشتاغ "المخاطرة من أجل الحقيقة" يسعى أسامة إلى نقل ما يجري على الجبهات وبطولة عناصر الجيش إلى المشتركين في قناته.. وواعدة بمقاطع دورية كهذه تنقل حقيقة ما يجري على الأرض..