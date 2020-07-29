تفاعلكم | مشاهير غسل الأموال ووفاة طبيب الغلابة آخر تحديث: الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 هـ - 29 يوليو 2020 KSA 20:42 - GMT 17:42 تارخ النشر: الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 هـ - 29 يوليو 2020 KSA 20:41 - GMT 17:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | مشاهير غسل الأموال ووفاة طبيب الغلابة PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | التفاصيل الكاملة لقضية مشاهير غسيل الأموال 18:05 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | 9 مشاهير جدد على قائمة غسيل الأموال في الكويت وتسمم جماعي في الأردن بسبب شا 18:34 GMT