تفاعلكم | 9 مشاهير جدد على قائمة غسيل الأموال في الكويت وتسمم جماعي في الأردن بسبب شا آخر تحديث: الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 هـ - 29 يوليو 2020 KSA 21:34 - GMT 18:34 تارخ النشر: الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 هـ - 29 يوليو 2020 KSA 21:34 - GMT 18:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | 9 مشاهير جدد على قائمة غسيل الأموال في الكويت وتسمم جماعي في الأردن بسبب شا PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | مشاهير غسل الأموال ووفاة طبيب الغلابة 17:42 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | الخميس 30 يوليو 2020 18:40 GMT