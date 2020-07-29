تفاعلكم | 9 مشاهير جدد على قائمة غسيل الأموال في الكويت وتسمم جماعي في الأردن بسبب شا آخر تحديث: الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 هـ - 29 يوليو 2020 KSA 21:34 - GMT 18:34

تارخ النشر: الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 هـ - 29 يوليو 2020 KSA 21:34 - GMT 18:34

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