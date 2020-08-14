تفاعلكم | آثار كورونا على الدجاج المجمد في الصين وتحذير من لقاح روسيا آخر تحديث: الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ - 14 أغسطس 2020 KSA 02:36 - GMT 23:36 تارخ النشر: الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ - 14 أغسطس 2020 KSA 02:35 - GMT 23:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | آثار كورونا على الدجاج المجمد في الصين وتحذير من لقاح روسيا PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | الأرباح الحقيقية لإعلانات مشاهير غسيل الأموال وكوكب يشبه البيتزا 20:36 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | الاحد 16 اغسطس 2020 16:16 GMT