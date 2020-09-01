تفاعلكم | مقتل شابة عراقية واقتحام وحرق قناة دجلة آخر تحديث: الثلاثاء 13 محرم 1442 هـ - 01 سبتمبر 2020 KSA 23:11 - GMT 20:11 تارخ النشر: الاثنين 12 محرم 1442 هـ - 31 أغسطس 2020 KSA 22:48 - GMT 19:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | مقتل شابة عراقية واقتحام وحرق قناة دجلة PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | شرائح في الدماغ.. طريقة لـ تهكير الدماغ؟ 19:13 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | أردوغان يتجاهل كورونا وسر الزواج الناجح 20:21 GMT