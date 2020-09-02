تفاعلكم | أردوغان يتجاهل كورونا وسر الزواج الناجح آخر تحديث: الأربعاء 14 محرم 1442 هـ - 02 سبتمبر 2020 KSA 23:21 - GMT 20:21 تارخ النشر: الأحد 11 محرم 1442 هـ - 30 أغسطس 2020 KSA 06:31 - GMT 03:31 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | أردوغان يتجاهل كورونا وسر الزواج الناجح PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | مقتل شابة عراقية واقتحام وحرق قناة دجلة 20:11 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم| طباخ في فندق يتسبب في حجر النزلاء وإحالة متحرش الجامعة في مصر للقضاء 21:53 GMT