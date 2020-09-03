تفاعلكم| طباخ في فندق يتسبب في حجر النزلاء وإحالة متحرش الجامعة في مصر للقضاء آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:53 - GMT 21:53

تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 00:51 - GMT 21:51

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