تفاعلكم | تقنية لكشف الفيديوهات المزيفة وساحر يطير بالبالونات آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 23:34 - GMT 20:34 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 20:31 - GMT 17:31 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | تقنية لكشف الفيديوهات المزيفة وساحر يطير بالبالونات PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم| طباخ في فندق يتسبب في حجر النزلاء وإحالة متحرش الجامعة في مصر للقضاء 21:53 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | مشاهير غسيل الاموال أمام المحققين و العودة لسوريا بثمن 23:37 GMT