تفاعلكم | مشاهير غسيل الاموال أمام المحققين و العودة لسوريا بثمن آخر تحديث: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 02:37 - GMT 23:37 تارخ النشر: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 02:36 - GMT 23:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | مشاهير غسيل الاموال أمام المحققين و العودة لسوريا بثمن PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | تقنية لكشف الفيديوهات المزيفة وساحر يطير بالبالونات 20:34 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | كواليس التحقيقات مع مشاهير غسيل الأموال وقضية سيدة المحكمة 22:02 GMT