تفاعلكم |تنمر على مرشحة برلمانية كفيفة في الأردن وهجوم على قيادي آخر تحديث: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 20:19 - GMT 17:19 تارخ النشر: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 19:44 - GMT 16:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم |تنمر على مرشحة برلمانية كفيفة في الأردن وهجوم على قيادي PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | كواليس التحقيقات مع مشاهير غسيل الأموال وقضية سيدة المحكمة 22:02 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | لبنانيون يسألون أين الشاي والسمك وأزمة بسبب مولان 17:06 GMT