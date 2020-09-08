تفاعلكم | كواليس التحقيقات مع مشاهير غسيل الأموال وقضية سيدة المحكمة آخر تحديث: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 01:02 - GMT 22:02 تارخ النشر: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 06:30 - GMT 03:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | كواليس التحقيقات مع مشاهير غسيل الأموال وقضية سيدة المحكمة PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | مشاهير غسيل الاموال أمام المحققين و العودة لسوريا بثمن 23:37 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم |تنمر على مرشحة برلمانية كفيفة في الأردن وهجوم على قيادي 17:19 GMT