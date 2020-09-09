تفاعلكم | لبنانيون يسألون أين الشاي والسمك وأزمة بسبب مولان آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 20:06 - GMT 17:06 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 20:04 - GMT 17:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | لبنانيون يسألون أين الشاي والسمك وأزمة بسبب مولان PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم |تنمر على مرشحة برلمانية كفيفة في الأردن وهجوم على قيادي 17:19 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | مزيد من التحقيقات مع مشاهير غسيل الاموال واعتداء مباغت على وزير 23:55 GMT