تفاعلكم | مزيد من التحقيقات مع مشاهير غسيل الاموال واعتداء مباغت على وزير آخر تحديث: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 02:55 - GMT 23:55 تارخ النشر: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 02:51 - GMT 23:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | مزيد من التحقيقات مع مشاهير غسيل الاموال واعتداء مباغت على وزير PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | لبنانيون يسألون أين الشاي والسمك وأزمة بسبب مولان 17:06 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | جدل حول فيلم في نتفلكس وجريمة اغتصاب ومقتل طفل تهز المغرب 20:01 GMT