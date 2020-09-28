تفاعلكم | موضة من دون فاشينيستات وسهام ترمب في كل اتجاه آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 23:08 - GMT 20:08 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 23:07 - GMT 20:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | موضة من دون فاشينيستات وسهام ترمب في كل اتجاه PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | إبداعات فنان سعودي و تصريحات نارية من ترمب 22:41 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | ووهان تحتفل بعودة الحياة بعد كورونا بمهرجان للكلاب! 03:06 GMT