تفاعلكم | الروبوتات تقاسم البشر وظائفهم وترمب يفتح النار على CBS آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:10 - GMT 21:10 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:08 - GMT 21:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم | الروبوتات تقاسم البشر وظائفهم وترمب يفتح النار على CBS PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 21:52 GMT إقرأ أيضاً تفاعلكم | الخميس 22 أكتوبر 2020 16:48 GMT