حرب العراق إيران حصريًا على شاشة العربية العربية ابتداءً من الجمعة 19 بتوقيت غرينيتش آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 12:50 - GMT 09:50

تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 12:17 - GMT 09:17

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser