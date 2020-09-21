حرب العراق إيران حصريًا على شاشة العربية العربية ابتداءً من الجمعة 19 بتوقيت غرينيتش آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 12:53 - GMT 09:53 تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 12:50 - GMT 09:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حرب العراق إيران حصريًا على شاشة العربية العربية ابتداءً من الجمعة 19 بتوقيت غرينيتش PDF اطبع إقرأ أيضاً حرب العراق إيران حصريًا على شاشة العربية العربية ابتداءً من الجمعة 19 بتوقيت غرينيتش 09:50 GMT إقرأ أيضاً حرب العراق إيران حصريًا على شاشة العربية العربية ابتداءً من الجمعة 19 بتوقيت غرينيتش 09:55 GMT