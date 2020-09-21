حرب العراق إيران حصريًا على شاشة العربية العربية ابتداءً من الجمعة 19 بتوقيت غرينيتش آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 12:58 - GMT 09:58

تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 12:56 - GMT 09:56

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