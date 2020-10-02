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الفيلم الوثائقي | حرب العراق إيران - الجزء الثالث

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ما كان للحرب الإيرانية العراقية أن تدور لولا وجود رئيس مهووس بالسلطة هو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورجل دين مسن فرض ولاية الفقيه على إيران وعقد العزم على تصدير ثورته إلى العالم، هو الإمام الخميني. في صيف العام 1980، بدأ التوتر بين البلدين الجارين واللدودين وتصاعدت وتيرته حتى اندلعت الحرب في 22 سبتمبر واستمرت ثمانية أعوام مُخلّفة مئات الآلاف من القتلى ومثل ذلك من الجرحى والخسائر المادية. لم يسبق أن تم توثيق هذه الحرب بشموليتها ودقة مراحلها وتردداتها وانعكاساتها على نحو ما نراه في هذا الإنتاج الخاص بـ"العربية"، والذي يستعيد تلك الحرب في ذكراها الأربعين في سلسلة من ثمانية أجزاء غنية بأرشيفها المصوّر وبالشهادات. تحمل السلسلة عنوان "حرب العراق إيران – الكارثة التي غيّرت التاريخ"

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