وثائقي حرب العراق إيران – الجزء الثامن

ما كان للحرب الإيرانية العراقية أن تدور لولا وجود رئيس مهووس بالسلطة وهو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورجل دين مسن فرض ولاية الفقيه في إيران بعد إطاحة الشاه عقد العزم على تصدير ثورته إلى العالم، هو الإمام الخميني. ففي صيف العام 1980، بدأ التوتر بين البلدين الجارين واللدودين وتصاعدت وتيرته حتى اندلعت الحرب في 22 سبتمبر واستمرت ثماني سنوات مخلفة مئات الآلاف من القتلى ومثل ذلك من الجرحى والخسائر المادية. لم يسبق أن تم توثيق هذه الحرب بشموليتها ودقة مراحلها وتردداتها وانعكاساتها على نحو ما نراه في هذا الإنتاج الخاص ب"العربية"، والذي يستعيد تلك الحرب في ذكراها الأربعين وفي سلسلة من ثماني حلقات حافلة بالأرشيف والشهادات والوقائع التاريخية. تحمل السلسلة عنوان "حرب العراق إيران – الكارثة التي غيرت التاريخ"، وتدور كل حلقة منها حول كل مرحلة من مراحلها