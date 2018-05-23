عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية وقفات من خطى العرب

وقفات على خطى العرب | القصة من أولها

رابط مختصر

من أعلى إحدى جبال مكة المكرمة، يروي عيد اليحيى قصة المكان منذ سيدنا آدم عليه السلام، وبناء الكعبة المشرفة.

إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | فلحان وحومل وقفات على خطى العرب | فلحان وحومل 12:26 GMT
إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | ما فعلته الرضاعة وقفات على خطى العرب | ما فعلته الرضاعة 06:45 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر