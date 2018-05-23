وقفات على خطى العرب | القصة من أولها آخر تحديث: الأربعاء 8 رمضان 1439 هـ - 23 مايو 2018 KSA 15:26 - GMT 12:26 تارخ النشر: الأربعاء 8 رمضان 1439 هـ - 23 مايو 2018 KSA 15:26 - GMT 12:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وقفات على خطى العرب | القصة من أولها PDF اطبع حجم الخط من أعلى إحدى جبال مكة المكرمة، يروي عيد اليحيى قصة المكان منذ سيدنا آدم عليه السلام، وبناء الكعبة المشرفة. إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | فلحان وحومل 12:26 GMT إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | ما فعلته الرضاعة 06:45 GMT