وقفات على خطى العرب | القصواء آخر تحديث: الخميس 9 رمضان 1439 هـ - 24 مايو 2018 KSA 12:21 - GMT 09:21 تارخ النشر: الخميس 9 رمضان 1439 هـ - 24 مايو 2018 KSA 12:12 - GMT 09:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وقفات على خطى العرب | القصواء PDF اطبع حجم الخط يتحدث عيد اليحيى عن القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي رافقت النبي في محطات هجرته وإقامته في المدينة وغزواته. إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | ما دار في الغار 09:11 GMT إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | في وصف النبي 08:37 GMT