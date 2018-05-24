وقفات على خطى العرب | روايتان للرضاعة آخر تحديث: الخميس 9 رمضان 1439 هـ - 24 مايو 2018 KSA 11:22 - GMT 08:22 تارخ النشر: الخميس 9 رمضان 1439 هـ - 24 مايو 2018 KSA 10:55 - GMT 07:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وقفات على خطى العرب | روايتان للرضاعة PDF اطبع حجم الخط عيد اليحيى يذهب إلى أوطاس ليتحدث عن الاختلافات حول ما روي عن مكان رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | في جوف النور 06:46 GMT إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | ما دار في الغار 09:11 GMT