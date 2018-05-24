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وقفات على خطى العرب | روايتان للرضاعة

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عيد اليحيى يذهب إلى أوطاس ليتحدث عن الاختلافات حول ما روي عن مكان رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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