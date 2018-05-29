وقفات على خطى العرب | في بطن رابغ آخر تحديث: الثلاثاء 14 رمضان 1439 هـ - 29 مايو 2018 KSA 10:53 - GMT 07:53 تارخ النشر: الثلاثاء 14 رمضان 1439 هـ - 29 مايو 2018 KSA 10:38 - GMT 07:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وقفات على خطى العرب | في بطن رابغ PDF اطبع حجم الخط وصل عيد اليحيى إلى بطن وادي رابغ، ليروي أحداث ما قبل غزوة بدر واعتراض المسلمين لعير قريش. إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | في وصف النبي 08:37 GMT إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | كراع الغميم 07:55 GMT