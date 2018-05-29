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وقفات على خطى العرب | في بطن رابغ

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وصل عيد اليحيى إلى بطن وادي رابغ، ليروي أحداث ما قبل غزوة بدر واعتراض المسلمين لعير قريش.

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