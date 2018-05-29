وقفات على خطى العرب | كراع الغميم آخر تحديث: الثلاثاء 14 رمضان 1439 هـ - 29 مايو 2018 KSA 10:55 - GMT 07:55 تارخ النشر: الثلاثاء 14 رمضان 1439 هـ - 29 مايو 2018 KSA 10:54 - GMT 07:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وقفات على خطى العرب | كراع الغميم PDF اطبع حجم الخط في كراع الغميم، يقف عيد اليحيى في هذا المكان ويروي عدة احداث مهمة في التاريخ الإسلامي حصلت في هذا المكان. إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | في بطن رابغ 07:53 GMT إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | مرورا على الأحبة 08:40 GMT