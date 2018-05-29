عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية وقفات من خطى العرب

وقفات على خطى العرب | كراع الغميم

رابط مختصر

في كراع الغميم، يقف عيد اليحيى في هذا المكان ويروي عدة احداث مهمة في التاريخ الإسلامي حصلت في هذا المكان.

إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | في بطن رابغ وقفات على خطى العرب | في بطن رابغ 07:53 GMT
إقرأ أيضاً وقفات على خطى العرب | مرورا على الأحبة وقفات على خطى العرب | مرورا على الأحبة 08:40 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر