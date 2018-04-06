منجنيق الإسلام الأول – الحلقة 27

في الحلقة 27 يستمر عيد اليحيى في توثيق ما حصل في غزوة حنين، وبعد معرفة مكان الوادي، يستمر عيد في سرد ما حصل بعدها، ويوثق مع ضيفه الشيخ عبيد الدهاسي الطريق الذي سلكه المنهزمون في المعركة.

وبعد الانتهاء من غزوة حنين، يذهب عيد اليحى إلى الطائف، ويلتقي بالمؤرخ حماد السالمي ليتحرى ويوثق قصة حصار الطائف التي اختلفت رواياتها أيضا حين استخدم المسلمون المنجنيق والدبابات الجلدية.