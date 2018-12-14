على خطى العرب | نساء داحس .. نساء الغبراء - الجزء 2

تستمر قافلة على خطى العرب في هضب القليب، في سرد قصة حرب داحس والغبراء، وما حصل في سباق الفرس الغبراء والحصان داحس، ليتسبب في إحدى أطول حروب الجزيرة العربية.

في الحلقة الحادية عشرة، يشرح عيد سبب تسمية شعيب الحيس وهي إحدى مواقع السباق، بهذا الإسم. كما يصحح خطأ وقع فيه في الجزء الأول حول مسار السباق.

