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على خطى العرب | نساء داحس .. نساء الغبراء - الجزء 3

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 ينتهي عيد في الحلقة الثانية عشرة من على خطى العرب من توثيق حرب داحس والغبراء، بمواقعها وأحداثها وشخصياتها، مشيرا إلى الشاعرين الكبيرين عنترة بن شداد وزهير بن أبي سُلمى.
 يوثق عيد كيف انتهت هذه الحرب، مؤكدا على دور بهيسة بنت أوس زوجة الحارث بن عوف، في اقناع زوجها بوقف الحرب من خلال دفعه هو وهرم بن سنان سيد بني ذبيان، ديات الحرب بين قبيلتي عبس وذبيان.

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