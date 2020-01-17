على خطى العرب | ثلاثي الابعاد

في الحلقة 12 من على خطى العرب، يصل عيد اليحيى الى منطقة تقع بين حائل وتبوك.

على صخرة بيضاوية منفردة، نقش نافرٌ لجمل ثلاثي الابعاد.

الى جانب هذا النقش، لم يجد فريق على "خطى العرب" أي حرف ثمودي أو حتى أقدم منه... ربما في ذلك إشارة الى أن النقش يعود الى عصور حجرية قديمة جدا.

أطلق عيد اليحيى على هذا النقش اسم جمل الهدّارة بسبب وجود تفاصيل خاصة في هذا الرسم.

عند اقدام هذا النقش الثلاثي الابعاد، مدّقات حبوب حجرية ورؤوس سهام من الصوّان.

أما في الجهة الأخرى من الصخرة ونقشها المتقن، رسومات تبدو وكأنها ورقة تجريبية للرسام، تدرّب عليها قبل أن يضع لوحته الرئيسية في الواجهة.

