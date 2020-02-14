على خطى العرب| بين شعاب الشويمس دليل على تاريخ مفقود في الجزيرة العربية

في الحلقة 15 من على خطى العرب، يصل الفريق الى الشويمس، ليُوثّق نقوشا تُجاور جبليّ راطه والمنجور. نقوش حيوانات وبشر في سهل متاخم لحرة خيبر البركانية.

تُظهر الابحاث الحديثة إن هذه المنطقة كانت سافانا قبل ان تتصحّر وهذا ما يُفسّر النقوش التي وُجدت في هذه المنطقة، وفي غالبيتها لحيوانات وبشر بأحجام طبيعية، أي انها تطلبت وقتا طويلا جدا لنقشها ولا يمكن لمن نحتها ان يكون تاجرا أو من البدو الرُحّل.

اكتسب سهل الشويمس شهرةً تخطت حدودَ جزيرةِ العرب بعدما ادرجتـْه اليونسكو على قائمتِها للآثارِ الانسانية.

فريق على خطى العرب يوثق في هذه الحلقة نقوشا لإبل وابقار ونعام واسود مثيرة للجدل في شعيب جثا.

