على خطى العرب | ثمودية القرن الواحد والعشرين - "الرحلة السادسة" الحلقة 8

في الحلقة الثامنة على خطى العرب، لا يزال الفريق في جُبّة، وفي هذه الحلقة تتصدر المشهد فتاة تقرأ وتكتب بالقلم الثمودي، تشارك عيد اليحيى المسرح لتشرح لوحة عن الابل وتقرأ اسماء فنانيها من الثموديين. هذه الرسوم لم تكن بحجم رسوم كثيرة أخرى إلا انه برز فيها جماليات في الابل، في سنامها ووبرها.. الفتاة، فاطمة الشمري، أطلقت على هذه اللوحة عنوان (رسم مزاين الابل). يقول باحثون إن في الرسوم والنقوش على الصخور دلالات على ان الانسان الذي عاش هنا قبل الاف السنين عاش حياة رفاهية في زمنه فعرف الرسم والغناء والصيد والتجارة.

على احدى الواجهات الصخرية في سفوح جبل "ام سنمان" نجد رسوما للإبل رفيقة وجميلة وعلى ظهرها هودجا مُزيّناً.

