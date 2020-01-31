على خطى العرب | مسرح على ضفاف بحيرة - الحلقة 14

في الحلقة 14 على خطى العرب، يصل الفريق الى موقع اسمه حفر لقط او حفرة لقط وتعني بحيرة لقط ففي هذا المكان كان هناك بحيرة قبل الاف السنين.

هنا صخرة ممتدة الى الافق هي جدارية تداخلت عليها الرسوم والخطوط والكتابات الثمودية ووسوم الابل.

على هذه الضخرة قصص كثيرة والغاز لا زالت عصية على حلّها، معظم رسوم الابل على هذه الصخرة متوجهة الى الجنوب

في وسط الجدراية، نقش لمركب صغير يشير الى تطور المركب في الجزيرة العربية.

ولكن في عصور سابقة لوصول القارب الى جزيرة العرب، كان أقدمَ قاربٍ يعودُ الى مئةٍ وعشرين الفَ عام في جزيرةِ كريت اليونانية.حسب اكتشاف حديث.

انسحبَ الماء وجفت البحيراتُ واختفت القواربُ من جزيرة العرب ليبقى قارب آخر سُمي "سفينةُ الصحراء".