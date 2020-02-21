على خطى العرب | حضارات تواصل - "الرحلة السادسة" الحلقة 16 آخر تحديث: الجمعة 23 شعبان 1441 هـ - 17 أبريل 2020 KSA 14:52 - GMT 11:52 تارخ النشر: الجمعة 26 جمادي الثاني 1441 هـ - 21 فبراير 2020 KSA 17:27 - GMT 14:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك على خطى العرب | حضارات تواصل - "الرحلة السادسة" الحلقة 16 PDF اطبع إقرأ أيضاً على خطى العرب | في بحر سرمداء - "الرحلة السادسة" الحلقة 18 11:50 GMT إقرأ أيضاً على خطى العرب | لغز كولورادو - الرحلة السادسة الحلقة 25 16:48 GMT