على خطى العرب | صخرة اللغات القديمة - "الرحلة السادسة" الحلقة 17 آخر تحديث: الأحد 6 رجب 1441 هـ - 01 مارس 2020 KSA 13:15 - GMT 10:15 تارخ النشر: الأحد 6 رجب 1441 هـ - 01 مارس 2020 KSA 13:14 - GMT 10:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك على خطى العرب | صخرة اللغات القديمة - "الرحلة السادسة" الحلقة 17 PDF اطبع إقرأ أيضاً على خطى العرب | مسرح على ضفاف بحيرة - الحلقة 14 12:07 GMT إقرأ أيضاً على خطى العرب | الإبل في الذاكرة الشعبية - الرحلة السادسة الحلقة 22 11:43 GMT