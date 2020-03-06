على خطى العرب | في بحر سرمداء - "الرحلة السادسة" الحلقة 18 آخر تحديث: الجمعة 23 شعبان 1441 هـ - 17 أبريل 2020 KSA 14:50 - GMT 11:50 تارخ النشر: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 16:10 - GMT 13:10 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك على خطى العرب | في بحر سرمداء - "الرحلة السادسة" الحلقة 18 PDF اطبع إقرأ أيضاً على خطى العرب | منحوتات جبّارة - "الرحلة السادسة" الحلقة 19 11:49 GMT إقرأ أيضاً على خطى العرب | حضارات تواصل - "الرحلة السادسة" الحلقة 16 11:52 GMT