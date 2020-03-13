على خطى العرب | منحوتات جبّارة - "الرحلة السادسة" الحلقة 19

في الحلقة 19 على خطى العرب، يتوقف فريق على خطى العرب في محطته الاخيرة في تيماء ومنها الى سكاكا.

قبل الوصول الى الجوف، يصف عيد اليحيى مشية الابل وغناء راعيها المعروف بالحُداء،

الحداء هو موال الصحراء، لحنٌ مستوحى من ايقاعِ مشيةِ الابلِ تتهادى في الصحراء.. قال العربُ قديما :

"فَغَنِّهَا وَهْيَ لَكَ الْفِدَاءُ

إِنَّ غِنَاءَ الإِبِلِ الْحُدَاءُ"

في سكاكا، جبلين متقابلين حاضنة لمنحوتات جبّارة.. هذه المنحوتات للابل وصفتها بعثة آثارية فرنسية سعودية بأنها قطعة فنية نادرة وانها تعكسُ مستوىً

عالياً من الموهبةِ لدى انسانِ تلكَ الفترةِ المجهولةِ من تاريخِ الجزيرةِ العربية.

المنحوتات الجبارة هي في غالبيتها إبل نافرة من الصخر ثلاثية الابعاد، ما زالت غامضة تدفعُ الى التأملِ.