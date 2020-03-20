على خطى العرب | إلى عمق الصحراء - "الرحلة السادسة" الحلقة 20

في الحلقة 20 من على خطى العرب، يسافر فريق على البرنامج الى عمق الصحراء والى تاريخ التغيير الذي ترافق فيه ثنائي الصحراء والترحال، الانسان والابل.قبل نحو خمسةِ آلاف عام، ذهب الانسان وابله وهي التي صمدت امام التصحر في تلك الفترة، ذهبا معا الى عمق الصحراء، بحثا عن أراض منخفضة ليجدوا مياهاً، فاستقرَ الانسان ثم زرعَ وبنى... وبمرورِ الزمن، تركَ الترحالَ وحفرَ الابارَ حتى قامت حضارةُ الواحاتِ في الجزيرةِ العربية.العلا، إحدى أبرز واحات الجزيرة العربية، تراجعت النقوش لانشغال الانسان بالزراعة والبناء، الا ان عيد اليحيى، يوثق نقوشا قليلة على جدران العلا بين خطوطها ألغازا وحكايات.هذه النقوش توثق وجود الابل ذات السنامين في هذه المنطقة وهي المعروف عنها ان موطنها الاصلي في بلاد الصقيع.تقول الابحاث الحديثة، إن حضارة الواحات، ولو انها قامت في عمق الصحراء، الا انها لم تكن معزولة عما حولها.