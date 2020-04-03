على خطى العرب | زينة الصحراء - الرحلة السادسة الحلقة 21

في الحلقة 21 من "على خطى العرب"، يترك فريق البرنامج المكان ليذهب الى الزمان على ظهر مخلوق عجيب.

المخلوق العجيب ليس الا الجمل الذي في البَدءِ رسمَه الانسان ونحته، ألْهَمَ الشعراءَ وخاضَ حروباً وأوصل الى معاهدات سلام ونقلَ بضائعَ التجار عبر الصحاري.

تأثر بالابل كل من عرفها، فقبلَ نحوِ الفي عام، دخلَ الرومانُ الى منطقةِ الجزيرةِ العربية، حكموا وسكنوا وتفاعلوا مع أهلِها وثقافاتِهم.. وتأثروا بالابل حتى وضعوها على عملاتهم المعدنية.

وفي فرنسا وفي إحدى قراها الصغيرة، الابل خارج إطارها النمطي. هناك، ينظم الفرنسيون مهرجان سنوي للابل للتعرف على مواصفاتها وجمالها.. وآخر لسباقات الهجن.

وعن الابل التي يقام لها أبرز مهرجاناتها في السعودية، أثر في الشعر والقصة قبل وبعد الاسلام.

عيد اليحيى يعود في ختام هذه الحلقة الى صحراء تيماء ليوثق قصة عمرها اكثر من مائة وخمسين عاما.