على خطى العرب | الإبل في الذاكرة الشعبية - الرحلة السادسة الحلقة 22

في الحلقة 22 على خطى العرب، فريق على خطى العرب يمضي يومه برفقة الذاكرة الشعبية لعرب الجزيرة للحديث عن الإبل رفيقة وسندٌ وعزّ لأهلها. إنها الابل التي حصَدَت أبلغَ الكلماتِ وأثارت في وجدانِ العرب أرقَ العبارات، هي إحدى حكاياتِهم وذاكرتِهم الشعبية... لا حيوانٌ آخر في ماضي وحاضرِ العرب، كُتب حولَه هذا القدْرُ من الأدبِ وضُربَ به هذا القدر من الامثال. قبلَ آلافِ السنين والى اليوم، لم تتركْ الابلُ مكانتَها عند العرب، تكيّفت مع حاجَتِه اليها، تخطت معه مصاعبَ سنينَ عِجاف، إلى أن أقامت جسوراً فكرية ً ووجدانية ً بين الاجيال