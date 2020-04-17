على خطى العرب | سفن ونخيل إبن يامن - الرحلة السادسة الحلقة 23

في الحلقة 23 من على خطى العرب، فريق البرنامج على موعد مع الإبل في قصائد شعراء المعلقات وفي التوراة والقرآن. شعراءُ التقوا في رسمِها سفينة تتهادى في الصحراء، ونخيلٍ يتمايلُ في فضائِها.. أشهَرُهُم امرؤ القيس وطرفة ابن العبد ومالك ابن الريب. في الشعرِ والتوراة والقرآن، لم يُذكر حيوان بقدر ما ذُكرت الإبل وصفاتها وحضورها. في التوراة، ورد ذكر الابل سبعاً وأربعين مرةً، وفي القرآن خمساً وعشرين مرة. الى جانب كونها واحدة من معجزاتِ الخَلْق، توقفت الكتبُ السماوية، عند وظائفِ الإبلِ كوسيلةِ نقل قطعت المسافاتِ وحملتِ الزادَ والاخبار.