على خطى العرب | لغز كولورادو - الرحلة السادسة الحلقة 25

يقف فريق برنامج "على خطى العرب" هذا الأسبوع خارج حدود الجزيرة العربية. يبحث مُقدّم

البرنامج عيد اليحيى عن آثار وبقايا ثيمودية وراء المحيط الأطلسي، في أرض النهر الأحمر. توالت الابحاث لتفكيك رموز نقوش محفورة على صخور في اوكلاهوما وكولورادو. مجلة علمية

غاصت في المرحلة التي سبقت كريستوفر كولومبوس و وجدت تقاربا بين الكتابة الظفارية وتلك المحفورة في كولورادو، فحروف المنطقتين تستند إلى حروف ثمودية كأساس لها.

كيف وصل الثموديون الى القارة الاميركية؟ متى ولماذا؟ هذا ما ستجيب عنه حلقة هذا الأسبوع.

