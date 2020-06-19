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على خطى العرب | تحريك تاريخ صامت - "الرحلة السادسة" الحلقة 26 والأخيرة

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تصل الرحلة السادسة إلى محطتها الأخيرة في الحلقة 26 على خطى العرب من ميدان التصوير إلى ورشة عمل ورحلات افتراضية وعودة بالزمن إلى الوراء.
عن صناعة النص والصوت والصورة، تسللت الحلقة الأخيرة على خطى العرب في موسمه إلى كواليس الكاميرات وورشات العمل التقني وتحريك تاريخ صامت في التاريخ البعيد للجزيرة العربية.

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