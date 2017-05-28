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وقفات مع الرحالة الأخير: ناقة الأمسح

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كيف استطاع الشاعر الأمسح سرقة ناقة أحد شيوخ العرب و لماذا تغزل بناقتة ؟

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