وقفات مع الرحالة الأخير: ناقة الأمسح آخر تحديث: الاثنين 3 رمضان 1438 هـ - 29 مايو 2017 KSA 12:11 - GMT 09:11 تارخ النشر: الأحد 2 رمضان 1438 هـ - 28 مايو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وقفات مع الرحالة الأخير: ناقة الأمسح PDF اطبع حجم الخط كيف استطاع الشاعر الأمسح سرقة ناقة أحد شيوخ العرب و لماذا تغزل بناقتة ؟ إقرأ أيضاً وقفات مع الرحالة الأخير: علامات الطريق 09:12 GMT إقرأ أيضاً وقفات مع الرحالة الأخير : بدوي هولندي 09:23 GMT