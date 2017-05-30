وقفات مع الرحالة الأخير: بئر بنية و بنيان آخر تحديث: الثلاثاء 4 رمضان 1438 هـ - 30 مايو 2017 KSA 10:30 - GMT 07:30 تارخ النشر: الثلاثاء 4 رمضان 1438 هـ - 30 مايو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وقفات مع الرحالة الأخير: بئر بنية و بنيان PDF اطبع حجم الخط البئر الذي اكتشفه أجداد صافق و موافق خلال عملية الصيد في حفر ابن رخيص إقرأ أيضاً وقفات مع الرحالة الأخير : بدوي هولندي 09:23 GMT إقرأ أيضاً وقفات مع الرحالة الأخير: الشاعر خلف ابن زويد 09:56 GMT