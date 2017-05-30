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وقفات مع الرحالة الأخير: بئر بنية و بنيان

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البئر الذي اكتشفه أجداد صافق و موافق خلال عملية الصيد في حفر ابن رخيص

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