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الشيف أم الليف

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نزاع يدور بين الصديقان بول مارسيل و بخيتان الدوسري حول معنى المقصود في الشعر البدوي عن الشيف و الليف النخل.

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