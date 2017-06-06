الشيف أم الليف آخر تحديث: الثلاثاء 11 رمضان 1438 هـ - 06 يونيو 2017 KSA 00:24 - GMT 21:24 تارخ النشر: الثلاثاء 11 رمضان 1438 هـ - 06 يونيو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشيف أم الليف PDF اطبع حجم الخط نزاع يدور بين الصديقان بول مارسيل و بخيتان الدوسري حول معنى المقصود في الشعر البدوي عن الشيف و الليف النخل. إقرأ أيضاً وقفات مع الرحالة الأخير: شدّات البدو 08:39 GMT إقرأ أيضاً وقفات مع الرحالة الأخير: عربانة 11:56 GMT