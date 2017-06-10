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المرادة في الشعر البدوي

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كان الشعر عند البدو وسيلة للمجادلة بين الأطراف ، بول مارسيل يسمع قصة المجادلة بين مبارك و ابنه عيادة بن عبيكة:

عيادة بن مبارك :

يا بكرتي عزي لحالك من العمس .... الله بلاك بناقلين المفاتيح
عقب صلاحك قيشتك بأيمن الخمس ... جرم السبط عندي تقل رقم سليح

مبارك الرمالي:

يابكرتي صبي على حلوة الحوش .... صبي على فقش الحلا و الحماري
يا القرم خدام النخل كنك نبوش .... تجعف على جنبه ولاني مداري

فيرد عيادة بن مبارك:

الله يا من علة في فوادي .... عيا يبرد لاهبة كل شخلول
أقرب قريب صاير لي قيادي .... بحث خفاي ولا بدي كيف أقول

و يرد عليه أبيه :

أبوك أنا مانا خطات الرمادي .... ينشد عني لا قالوا المير مقلول
بنيت لك قصرا طويل ينادي .... يا مدور الطولات طلبه و أنا أطول
وحطيت لك باب يبي له جهادي .... و حمرا و حلالا يبرا لهن شول
ترى الحداري من وراها سنادي .... ولابد من تفريق الأيام بالطول
ولا هو مريد قول من بو سدادي .... و لو تنفع العلم تعيا كل مهبول
سوالف الأجواد عند المهادي .... ولا فاد بالجهال طعمة من القول

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