المرادة في الشعر البدوي

كان الشعر عند البدو وسيلة للمجادلة بين الأطراف ، بول مارسيل يسمع قصة المجادلة بين مبارك و ابنه عيادة بن عبيكة:



عيادة بن مبارك :



يا بكرتي عزي لحالك من العمس .... الله بلاك بناقلين المفاتيح

عقب صلاحك قيشتك بأيمن الخمس ... جرم السبط عندي تقل رقم سليح



مبارك الرمالي:



يابكرتي صبي على حلوة الحوش .... صبي على فقش الحلا و الحماري

يا القرم خدام النخل كنك نبوش .... تجعف على جنبه ولاني مداري



فيرد عيادة بن مبارك:



الله يا من علة في فوادي .... عيا يبرد لاهبة كل شخلول

أقرب قريب صاير لي قيادي .... بحث خفاي ولا بدي كيف أقول



و يرد عليه أبيه :



أبوك أنا مانا خطات الرمادي .... ينشد عني لا قالوا المير مقلول

بنيت لك قصرا طويل ينادي .... يا مدور الطولات طلبه و أنا أطول

وحطيت لك باب يبي له جهادي .... و حمرا و حلالا يبرا لهن شول

ترى الحداري من وراها سنادي .... ولابد من تفريق الأيام بالطول

ولا هو مريد قول من بو سدادي .... و لو تنفع العلم تعيا كل مهبول

سوالف الأجواد عند المهادي .... ولا فاد بالجهال طعمة من القول



