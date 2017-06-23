نساء في مجالس رجال آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:35 - GMT 07:35 تارخ النشر: الجمعة 28 رمضان 1438 هـ - 23 يونيو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نساء في مجالس رجال PDF اطبع حجم الخط كيف كانت #المرأة_البدوية تشارك الرجال مجالسهم ؟ #وقفات_مع_الرحالة_الأخير كلمات دالّة #المرأة البدوية, #وقفات مع الرحالة الأخير إقرأ أيضاً وقفات مع الرحالة الأخير:الدعوة لشرب القهوة 12:16 GMT إقرأ أيضاً ريع المغني 12:54 GMT