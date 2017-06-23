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نساء في مجالس رجال

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كيف كانت #المرأة_البدوية تشارك الرجال مجالسهم ؟
#وقفات_مع_الرحالة_الأخير

كلمات دالّة

#المرأة البدوية, #وقفات مع الرحالة الأخير
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