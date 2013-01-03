محطات سانتا بارك آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

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سانتا بارك



من ليل مدينة روفانيمي الأبيض بعد أن غطى الثلج أرجاء المدينة يحتفل الفلنديون باستقبال عام ٍ جديد حيث ينطلق بابا نويل حاملاً كيس الهدايا ليبعث البهجة والسعادة في القلوب. روفانيمي القابعة في الدائرة القطبية حيث يسكن بابا نويل, والتي تضييء الشفق بأضوائها, تستقطب السياح من كل العالم, فيصبح للأحتفال طعم آخر





فندق السيارات



في مدينة شتوتغارت الالمانيه قام احد أصحاب الفنادق بالاستفادة من مطار المدينة القديم وذلك بتحويله إلى فندق فريد من نوعه ، إذ جعل كل غرفة من غرفه تبدو وكأنها عالم السيارات. ينام الزبائن على اسرة على شكل سيارة ويختارون منها ما يحبون من الموديلات. وايضا من الغرف مايشبه ورشة تصليح او كَراج لغسيل السيارات





معركة واترلو



مجموعة من المتطوعين في جمعية ثقافية في مقاطعة الفلامو البلجيكية, يشتركون لاعادة تمثيل احداث معركة واترلو آخر معارك نابليون. واضافة الى فعاليات القتال يقدمون تفاصيل الحياة اليومية لحياة القرية والمقاتلين ابّان الواقعة في بداية القرن التاسع عشر