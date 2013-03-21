محطات: المصريون أسياد البيتزا في إيطاليا



- نيلز وسلمى

في مطلع القرن الماضي لاحظ المعنيون بشؤون التدريس في السويد ان الطلاب لا يستوعبون درس الجغرافية. حينها كلفوا الكاتبة المعاقة جسديا سلمى لاغرلوف Lagerlof فاجتهدت بتاليف المنهاج على شكل قصة باسلوبٍ سلسٍ وممتع يتحدث عن نيلز وصاحبه القائد اكسا وجولاتهما في عموم السويد. ولاهمية القصة تم تحويلها الى مسلسل كارتوني من قبل التلفزيون الالماني. التفاصيل مع علي طالب من السويد.

- اسياد البيتزا

تقول غرفة التجارة في ايطاليا ان اربعون في المئة من مطاعم البيتزا في ميلانو اصحابها مصريون. حيث يملكون اكثرَ من مئة وثلاثين مطعما هناك. اما في فلورنسا فاصبح التنافس على هذه المهنة محصورا بينهم . من الفطير المشلتت انطلقوا ليتربعوا على عرش البيتزا وينتزعوا اللقب من اصحاب الارض الايطاليين,

- بود كاست

محمد العمر من البودكاست وهي قناة تلفزيونية على العربية نت يتناول في تقريره لهذا االسبوع الزي السعودي التقليدي بتفاصيله، وعن كيفية ارتدائه بنفس الطريقة التي تعود عليها السعوديين، مع توضيح فروق بسيطة، ولكنها مهمة، كالفرق بين الغترة والشماغ، ومتى يُلبسان؟

